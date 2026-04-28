Сербия лишила гражданства племянника Кадырова

В Сербии аннулировали гражданство племяннику Кадырова Закриеву

Правительство Сербии отменило решение о предоставлении гражданства племяннику главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Якубу Закриеву. Об этом пишет издание Nedeljnik со ссылкой на соответствующий документ.

Сообщается, что руководство государства не разглашает личность Закриева, но ссылается на номер постановления, под которым он был зарегистрирован. Уточняется, что решение о предоставлении гражданства Закриеву было аннулировано, поскольку он создает «угрозу для жизни и здоровья людей, а также общественной безопасности».

Накануне, 25 апреля, издание сообщило, что Закриеву предоставили гражданство Сербии 23 апреля 2026 года. Уточняется, что данное решение было принято «в интересах республики». По данным сербского издания, эта новость «вызвала большой интерес в России».

Ранее стало известно, что старший сын Кадырова Ахмат оставил должность президента футбольного клуба «Ахмат». Новым президентом назначен Якуб Закриев. Отмечается, что Закриев с 2017 года занимал должность вице-президента клуба и активно участвовал в жизнедеятельности команды.