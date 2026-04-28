Шесть человек погибли при сходе снега на руднике в российском регионе

В Бурятии шесть человек погибли при сходе снега на руднике «Ирокинда»

Шесть человек погибли при сходе снега на руднике «Ирокинда» в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по российскому региону.

«Все шесть человек извлечены из-под завала снежной массы. Поисковые работы завершены», — говорится в сообщении. Какие-либо другие подробности о поисках не приводятся.

О ЧП в Муйском районе Бурятии стало известно ранее 28 апреля. В МЧС сообщили, что девять рабочих проводили расчистку технологической дороги, когда сошел снег. Трое смогли выбраться самостоятельно, еще шестеро остались под завалами.

Известно, что ориентировочная протяженность схода составляет 150 метров, ширина — 50 метров, а глубина — до 6 метров.