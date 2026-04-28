11:08, 28 апреля 2026Россия

Рабочие российского рудника оказались под завалами после схода лавины

МЧС: Шесть человек находятся под завалами после схода снега на руднике в Бурятии
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: dragunov / Shutterstock / Fotodom

В Муйском районе Бурятии шесть человек оказались под завалами после схода лавины на руднике «Ирокинда». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в ведомстве, девять рабочих проводили расчистку технологической дороги, когда сошел снег. Предварительно, трое смогли выбраться самостоятельно. На место вылетел вертолет со спасателями.

Подробности о состоянии спасшихся не приводятся.

Как уточняет 112 в Telegram, ориентировочная протяженность схода составляет 150 метров, ширина — 50 метров, а глубина — до 6 метров. Также приводится список рабочих, которые находятся под завалами: 19-летний Аюр Ж., 25-летний Эрдыни Ц., 36-летний Алексей Т., 38-летний Владимир К., 39-летний Антон Ш., 54-летний Баяр Ц.

Дополнение: По данным Mash, жертвой схода лавины стал как минимум один человек. Мужчину извлекли из-под завалов без признаков жизни

Ранее на предприятии в городе Узловая Тульской области рабочий стал жертвой обрушения на местном предприятии. Причиной происшествия стало скопление снега и льда на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В сети также появились кадры с разбором завалов.

