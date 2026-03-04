Появились кадры с места обрушения крыши завода в российском городе

МЧС опубликовало кадры с места обрушения крыши завода в Тульской области

Появились кадры с места обрушения крыши завода по производству металлоконструкций в Тульской области. Соответствующее видео опубликовало в мессенджере Max ГУ МЧС России по региону.

На кадрах видно сотрудников экстренных служб, разбирающих поврежденные конструкции.

О ЧП на предприятии в городе Узловая Тульской области стало известно ранее 4 марта. Жертвой происшествия стал один человек. Еще один рабочий, предположительно, находится под завалами.

По предварительным данным, причина обрушения — скопление снега и льда на площади 1,2 тысячи квадратных метров.