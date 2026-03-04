Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:45, 4 марта 2026Россия

Появились кадры с места обрушения крыши завода в российском городе

МЧС опубликовало кадры с места обрушения крыши завода в Тульской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появились кадры с места обрушения крыши завода по производству металлоконструкций в Тульской области. Соответствующее видео опубликовало в мессенджере Max ГУ МЧС России по региону.

На кадрах видно сотрудников экстренных служб, разбирающих поврежденные конструкции.

О ЧП на предприятии в городе Узловая Тульской области стало известно ранее 4 марта. Жертвой происшествия стал один человек. Еще один рабочий, предположительно, находится под завалами.

По предварительным данным, причина обрушения — скопление снега и льда на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Как предсказывал Жириновский. Конфликт вокруг Ирана грозит крупнейшим миграционным кризисом. Куда направятся беженцы?

    Соседняя с Ираном страна полностью осталась без электричества

    Удар по иранской школе для девочек назвали «жертвоприношением Эпштейну»

    Появились кадры с места обрушения крыши завода в российском городе

    Россиян предупредили о риске заразиться коварной инфекцией в общественных местах

    Полина Гагарина пожаловалась на внешний вид и задумалась о пластике

    Российский преподаватель впервые ответил на обвинения в расправе над беременной женой

    Вооруженные авантюристы угнали катер и попытались высадиться на Кубе

    Раскрыта способность Ирана продолжать участие в конфликте

    В Британии допустили присоединение к ударам по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok