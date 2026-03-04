Реклама

18:36, 4 марта 2026

Крыша завода обрушилась на рабочих в российском городе

МЧС: Один человек стал жертвой обрушения крыши завода в Узловой Тульской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: МЧС России

В городе Узловая Тульской области обрушилась крыша цеха завода по производству металлоконструкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, жертвой происшествия стал один человек. Еще один рабочий, предварительно, находится под завалами. Порядка 40 сотрудников предприятия эвакуировали. Спасатели продолжают разбор обломков с привлечением кинологов.

Причиной обрушения стало скопление снега и льда на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Ранее в городе Лянторе пятеро детей оказались под завалами снега, рухнувшего на них с крыши навеса у хоккейного корта. Один ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. В сети также появились кадры, на которых видно, как десятки россиян с лопатами пытаются откопать пострадавших из-под снежных куч.

