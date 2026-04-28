15:38, 28 апреля 2026Культура

Шуфутинский высказался о творчестве SHAMAN

Михаил Шуфутинский заявил, что SHAMAN обладает красивым голосом и поет с душой
Андрей Шеньшаков

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Певец Михаил Шуфутинский высказался о таланте певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

По словам звезды шансона, для молодого артиста жанровая принадлежность не играет роли.

«Если человек поет от души, у него хорошие данные, красивый голос, если он полон творчества и энтузиазма, то не так важно, как он называется», — отметил Шуфутинский.

Также Шуфутинский отметил, что музыка Дронова «трогает сердца» слушателей, заставляя их волноваться, думать и любить.

Ранее Шуфутинский рассказал, как сильно изменился жанр за время его карьеры. По мнению певца, шансон все эти годы развивался и не стоял на месте.

