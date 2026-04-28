Бывший СССР
15:53, 28 апреля 2026

Швейцария прекратила дело против дочери экс-президента Узбекистана по одной причине

Швейцария прекратила дело против Каримовой из-за того, что она сидит в тюрьме
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Швейцария прекратила дело против дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой из-за того, что она сидит в тюрьме на родине. Об этом сообщает Радиотелевидение Швейцарии.

В частности, дочь экс-главы государства обвиняли в коррупции и создании схемы по отмыванию денег, которая функционировала с 2005 по 2012 годы. При этом расследование против частного банка Lombard Odier, который связывают с преступной структурой Каримовой, продолжается.

Уточняется, что она не может покинуть Узбекистан до конца 2028 года, что и стало причиной прекращения уголовного дела.

Известно, что Каримова была известным персонажем светской жизни Европы и влиятельной персоной в Узбекистане. Еще при жизни отца ее обвинили в организации преступного сообщества, коррупции, растратах и ряде других преступлений. В 2017 году суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы. Позднее срок заменили пятилетним ограничением свободы, условия которого, по данным местных СМИ, Каримова не соблюдала. В 2019 году ее взяли под стражу. Кроме того, власти Узбекистана ведут сотрудничество с рядом стран по расследованию преступных схем дочери экс-президента.

    Последние новости

    ОАЭ сообщили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

    Российский военный рассказал о созданной иллюзии превосходства сил при штурме позиций ВСУ

    Россиянин поставил 500 рублей на 14 матчей и выиграл 10 миллионов

    Власти ОАЭ объяснили решение о выходе из ОПЕК

    Жена министра обороны США надела дешевое платье в день покушения на Трампа

    Названо наиболее эффективное российское оружие в зоне СВО

    Дилеры сообщили о будущем марки Chery в России

    Астроном предупредил об опасном сближении Земли с «Богом хаоса»

    Сталкер из российского города «замочил богатенькую девушку» и выложил кровавые фото

    В Минобороны Украины увидели новую угрозу своему тылу

    Все новости
