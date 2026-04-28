Швейцария прекратила дело против дочери экс-президента Узбекистана по одной причине

Швейцария прекратила дело против Каримовой из-за того, что она сидит в тюрьме

Швейцария прекратила дело против дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой из-за того, что она сидит в тюрьме на родине. Об этом сообщает Радиотелевидение Швейцарии.

В частности, дочь экс-главы государства обвиняли в коррупции и создании схемы по отмыванию денег, которая функционировала с 2005 по 2012 годы. При этом расследование против частного банка Lombard Odier, который связывают с преступной структурой Каримовой, продолжается.

Уточняется, что она не может покинуть Узбекистан до конца 2028 года, что и стало причиной прекращения уголовного дела.

Известно, что Каримова была известным персонажем светской жизни Европы и влиятельной персоной в Узбекистане. Еще при жизни отца ее обвинили в организации преступного сообщества, коррупции, растратах и ряде других преступлений. В 2017 году суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы. Позднее срок заменили пятилетним ограничением свободы, условия которого, по данным местных СМИ, Каримова не соблюдала. В 2019 году ее взяли под стражу. Кроме того, власти Узбекистана ведут сотрудничество с рядом стран по расследованию преступных схем дочери экс-президента.