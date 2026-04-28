Сидни Суини бросила трусы в толпу на фестивале кантри-музыки

Сидни Суини вышла на сцену фестиваля Stagecoach и начала бросать трусы в толпу

Американская актриса Сидни Суини бросила нижнее белье в толпу на фестивале кантри-музыки Stagecoach в Калифорнии. Видео с мероприятия опубликовано в TikTok-аккаунте диджея и музыканта Diplo.

28-летнюю звезду «Эйфории» запечатлели в наряде, состоящем из голубого корсета с кружевами и белой мини-юбки с оборками. Кроме того, на ней были ковбойские сапоги.

На размещенных кадрах видно, что Суини вышла на сцену вместе с артистом и начала бросать в зрителей трусы из ассортимента своего модного бренда Syrn.

В декабре прошлого года подруги Суини возмутились ее откровенными нарядами на красных дорожках. Инсайдер из окружения актрисы рассказал, что близкие обеспокоены ее карьерой. По его словам, они считают, что Голливуд в дальнейшем станет воспринимать Суини как «блондинку-пустышку» из-за вызывающих образов, которые в последнее время она часто показывает публике.