Собака употребила 12 граммов наркотика

В Бразилии собака случайно употребила наркотики хозяйки и выжила

В Бразилии собака породы французский бульдог случайно употребила наркотики и выжила. Об этом сообщает Need To Know.

17 апреля собаку по кличке Антониэта с симптомами отравления привезла в ветеринарную клинику жительница города Жоинвили, штат Санта-Катарина. При осмотре врачи обнаружили в желудке у Антониэты инородные предметы. Удалять их пришлось хирургическим путем. Оказалось, что это были 55 камней крэк-кокаина общим весом 12 граммов.

Когда хозяйка собаки вернулась в клинику, ее арестовали. Женщина признала, что наркотики принадлежат ей. 21 апреля Антониэте стало хуже. Ветеринары предполагают, что у нее начался синдром отмены. 23 апреля животное поместили в реанимацию. Сотрудники клиники связались с зоозащитниками, чтобы те помогли найти для собаки новую семью.

Бывшая хозяйка животного вышла из тюрьмы под залог, однако обязана носить электронный браслет. Ее обвинили в наркоторговле и жестоком обращении с животными.

