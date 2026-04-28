Соловьев оценил внешность Бони на совместном эфире

Телеведущий Владимир Соловьев оценил внешность блогерши Виктории Бони на совместном эфире, который они провели на канале «Соловьев LIVE». Запись трансляции опубликована во «ВКонтакте».
В начале разговора Соловьев сделал комплимент телезвезде, которую ранее призывал признать иностранным агентом. «Доброе утро, вы прекрасно выглядите», — поприветствовал ведущий гостью, которая поблагодарила его за реплику.
Соловьев и Боня провели прямой эфир на фоне конфликта, который разгорелся между ними в соцсетях. В эфире телеведущий извинился перед звездой и отметил, что ему следовало строже относиться к своим словам в прямом эфире.
При этом ранее он обвинял Боню в продажности и попросил главу Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина проверить деятельность блогерши.