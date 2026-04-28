Соловьев призвал отлучить Милонова от Госдумы

Соловьев заявил, что не понимает причин присутствия Милонова в Госдуме

Депутата Госдумы Виталия Милонова давно нужно было отлучить от общественной политики из-за его высказываний. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире с блогершей Викторией Боней на канале «Соловьев LIVE». Запись трансляции доступна во «ВКонтакте».

«Милонов — человек, который знает мое отношение к нему. Я вообще не понимаю, что он делает в Госдуме. Я не понимаю, почему этот человек вообще в общественной политике. За то, что он говорил, его давным-давно надо было от всего отлучить», — отметил он.

Телеведущий также не стал извиняться за высказывания в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. По его словам, грубые заявления стали реакцией на оскорбления итальянских представителей в отношении президента России Владимира Путина.

28 апреля Виктория Боня стала гостьей канала «Соловьев LIVE» и побеседовала с Владимиром Соловьевым. Они поставили точку в конфликте, который разгорелся в середине апреля, когда журналист потребовал признать Боню иностранным агентом и попросил Следственный комитет России проверить ее деятельность.