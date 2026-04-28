Стало известно о связанной с Украиной детали в деле о смерти волонтера СВО

Напавшие на волонтера СВО в Омске выкрикивали проукраинские оскорбления

Напавшие на волонтера специальной военной операции (СВО), которая гуляла с собаками в Омске, выкрикивали проукраинские оскорбления. Об этой связанной с Украиной детали в деле о смерти 35-летней россиянки стало известно Telegram-каналу «Провинциарь» — проекту военкора Михаила Звинчука.

Как узнали представители военкора, на женщину натравили стаффордширского терьера. Хозяин собаки говорил во время избиения, что его никак не накажут.

По данным «Провинциаря», один из нападавших знал, что россиянка помогала бойцам на фронте. Жители Омска также поделились, что конфликт начался именно с того, что с машины волонтера сорвали символику СВО. Сама она также была уверена в неслучайности нападения.

Как пишут сотрудники военкора, было и повторное избиение. Спустя несколько дней женщину нашли в собственной квартире без признаков жизни. В пресс-службе регионального МВД пояснили, что на теле не было выявлено внешних признаков насильственной смерти.

Жительница Омска подверглась нападению со стороны нетрезвых мужчин в конце марта. Один из обидчиков в ходе конфликта спустил на нее собаку. Позже женщина умерла. Оперативники назначили экспертизы с целью установления причины случившегося.