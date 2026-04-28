16:09, 28 апреля 2026

Стартовал прием заявок на новый грантовый конкурс «VK Видео»

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

VK открыла прием заявок на новый грантовый конкурс «VK Видео» для создателей видеоконтента. Подать заявку можно до 29 мая включительно, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В 2026 году конкурс пройдет в обновленном формате. По его итогам жюри выберет пять победителей, каждый из которых получит до пяти миллионов рублей, и дополнительно отметит еще трех победителей в следующих номинациях: «Лучший социальный проект», «Лучший нишевый автор» и «Специальная номинация от жюри». Они получат гранты до трех миллионов рублей.

К участию принимаются видеоролики, снятые в различных жанрах — от развлечений и юмора, детского и образовательного контента до экспертных форматов, эдьютейнмента и DIY, документалистики, подкастов, интервью и тревел.

Обязательное условие — оригинальный, ранее не опубликованный контент с высоким потенциалом вовлечения аудитории. Гранты выделяются на производство именно горизонтальных видеороликов — от 3 до 20 выпусков и длительностью от 10 до 90 минут. Итоги конкурса будут подведены не позднее 30 августа 2026 года.

«20 успешно реализованных проектов за прошлый год — это подтверждение того, что формат работает. Авторы приходят с идеями, а уходят с готовыми проектами и аудиторией. В этом году мы рассчитываем на еще более сильный и разнообразный пул заявок», — рассказала генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская.

Ранее сообщалось, что в 2025 году сервис «VK Видео» выплатил авторам более трех миллиардов рублей в рамках монетизации — основными ее источниками стали партнерская программа, пользовательские донаты и грантовая поддержка от платформы.

