Стартовал прием заявок на новый грантовый конкурс «VK Видео»

VK открыла прием заявок на новый грантовый конкурс для создателей видеоконтента

VK открыла прием заявок на новый грантовый конкурс «VK Видео» для создателей видеоконтента. Подать заявку можно до 29 мая включительно, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В 2026 году конкурс пройдет в обновленном формате. По его итогам жюри выберет пять победителей, каждый из которых получит до пяти миллионов рублей, и дополнительно отметит еще трех победителей в следующих номинациях: «Лучший социальный проект», «Лучший нишевый автор» и «Специальная номинация от жюри». Они получат гранты до трех миллионов рублей.

К участию принимаются видеоролики, снятые в различных жанрах — от развлечений и юмора, детского и образовательного контента до экспертных форматов, эдьютейнмента и DIY, документалистики, подкастов, интервью и тревел.

Обязательное условие — оригинальный, ранее не опубликованный контент с высоким потенциалом вовлечения аудитории. Гранты выделяются на производство именно горизонтальных видеороликов — от 3 до 20 выпусков и длительностью от 10 до 90 минут. Итоги конкурса будут подведены не позднее 30 августа 2026 года.

«20 успешно реализованных проектов за прошлый год — это подтверждение того, что формат работает. Авторы приходят с идеями, а уходят с готовыми проектами и аудиторией. В этом году мы рассчитываем на еще более сильный и разнообразный пул заявок», — рассказала генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская.

Ранее сообщалось, что в 2025 году сервис «VK Видео» выплатил авторам более трех миллиардов рублей в рамках монетизации — основными ее источниками стали партнерская программа, пользовательские донаты и грантовая поддержка от платформы.