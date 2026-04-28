Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:58, 28 апреля 2026

Суд взыскал с экс-депутата Госдумы18 миллиардов рублей

Суд Краснодара взыскал с экс-депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства 18 миллиардов рублей и акции четырех предприятий, которые принадлежали бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Как установил суд, во время исполнения депутатских полномочий в период с 2007 по 2011 годы Исаев допустил нарушения антикоррупционного законодательства. В частости, экс-депутат свой публично значимый статус для завладения государственными землями и объектами муниципальной собственности в Краснодаре.

Ранее суд взыскал с бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина и иных заинтересованных лиц почти миллиард рублей в доход государства. По информации правоохранителей, фигурант курировал дорожное хозяйство и транспорт и занимался реализацией национальных проектов, на которые было потрачено более 10 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok