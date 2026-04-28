Суд взыскал с экс-депутата Госдумы18 миллиардов рублей

Суд Краснодара взыскал с экс-депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей

Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства 18 миллиардов рублей и акции четырех предприятий, которые принадлежали бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Как установил суд, во время исполнения депутатских полномочий в период с 2007 по 2011 годы Исаев допустил нарушения антикоррупционного законодательства. В частости, экс-депутат свой публично значимый статус для завладения государственными землями и объектами муниципальной собственности в Краснодаре.

Ранее суд взыскал с бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина и иных заинтересованных лиц почти миллиард рублей в доход государства. По информации правоохранителей, фигурант курировал дорожное хозяйство и транспорт и занимался реализацией национальных проектов, на которые было потрачено более 10 миллиардов рублей.