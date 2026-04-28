Сын россиянки случайно заказал на маркетплейсе машины на 14 миллионов рублей

Сын блогерши Марии случайно заказал на маркетплейсе машины на миллионы рублей

Блогерша Мария (фамилия неизвестна) из Тольятти рассказала, что ее сын случайно заказал на популярном маркетплейсе машины на 14 миллионов рублей. Ролик с подробностями она опубликовала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом drivelearner продемонстрировала в личном кабинете покупку, которая состояла из трех автомобилей марки FIAT стоимостью по 4,62 миллиона рублей. При этом россиянка подчеркнула, что кнопка отмены заказа была не кликабельна, а в графе оплаты значилось, что покупка оплачена.

В карточке заказа уточнялось, что товар будет ждать пользовательницу в Москве и забрать его можно самовывозом. «Сынок сказал, что заказал нечаянно, ему просто стало интересно, оформят заказ или нет», — пояснила Мария.

В результате долгих разбирательств заказ был отменен. «Деньги не были списаны, потому что такой суммы на карте просто не было. Поэтому, дорогие родители, будьте бдительны: уже и такие товары заказать можно», — предупредила россиянка.

Ранее в апреле молодежь принялась ставить брекеты с маркетплейсов на суперклей в домашних условиях. Ортодонт Анатолий Новосад пожаловался, что зумеры начали заказывать ортодонтические конструкции и ставить их на зубы.