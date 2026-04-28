Сын россиянки случайно заказал на маркетплейсе машины на 14 миллионов рублей

Екатерина Ештокина

Кадр: @drivelearner

Блогерша Мария (фамилия неизвестна) из Тольятти рассказала, что ее сын случайно заказал на популярном маркетплейсе машины на 14 миллионов рублей. Ролик с подробностями она опубликовала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом drivelearner продемонстрировала в личном кабинете покупку, которая состояла из трех автомобилей марки FIAT стоимостью по 4,62 миллиона рублей. При этом россиянка подчеркнула, что кнопка отмены заказа была не кликабельна, а в графе оплаты значилось, что покупка оплачена.

В карточке заказа уточнялось, что товар будет ждать пользовательницу в Москве и забрать его можно самовывозом. «Сынок сказал, что заказал нечаянно, ему просто стало интересно, оформят заказ или нет», — пояснила Мария.

В результате долгих разбирательств заказ был отменен. «Деньги не были списаны, потому что такой суммы на карте просто не было. Поэтому, дорогие родители, будьте бдительны: уже и такие товары заказать можно», — предупредила россиянка.

Ранее в апреле молодежь принялась ставить брекеты с маркетплейсов на суперклей в домашних условиях. Ортодонт Анатолий Новосад пожаловался, что зумеры начали заказывать ортодонтические конструкции и ставить их на зубы.

