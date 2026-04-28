Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:33, 28 апреля 2026

Москвичам пообещали до 20 градусов тепла в начале мая

Синоптик Ильин: В первую неделю мая в Москве потеплеет до плюс 20 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В начале мая столбики термометров в столице приблизятся к отметке плюс 20 градусов. Таким прогнозом с телеканалом «Москва 24» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Погода в Москве начнет налаживаться после 1 мая — к этому времени атмосферное давление вырастет с 725 до 750 миллиметров ртутного столба, а столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона. В День труда осадки возобновятся только после полудня, ожидающийся дождь будет небольшим и кратковременным.

2 и 3 мая над Москвой вновь выглянет солнце, а воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. С каждым днем температурный фон в Москве продолжит расти. Уже к середине первой декады мая показатель составит плюс 19 градусов, пообещал Ильин.

Возникшие после череды мощных снегопадов сугробы долго не продержатся. К 29 апреля снег растает на газонах, а на проезжей части он исчезнет еще раньше. Правда, в северных районах столицы отдельные снежные «островки» сохранятся вплоть до праздника 1 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok