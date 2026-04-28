Москвичам пообещали до 20 градусов тепла в начале мая

Синоптик Ильин: В первую неделю мая в Москве потеплеет до плюс 20 градусов

В начале мая столбики термометров в столице приблизятся к отметке плюс 20 градусов. Таким прогнозом с телеканалом «Москва 24» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Погода в Москве начнет налаживаться после 1 мая — к этому времени атмосферное давление вырастет с 725 до 750 миллиметров ртутного столба, а столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона. В День труда осадки возобновятся только после полудня, ожидающийся дождь будет небольшим и кратковременным.

2 и 3 мая над Москвой вновь выглянет солнце, а воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. С каждым днем температурный фон в Москве продолжит расти. Уже к середине первой декады мая показатель составит плюс 19 градусов, пообещал Ильин.

Возникшие после череды мощных снегопадов сугробы долго не продержатся. К 29 апреля снег растает на газонах, а на проезжей части он исчезнет еще раньше. Правда, в северных районах столицы отдельные снежные «островки» сохранятся вплоть до праздника 1 мая.