Тревел-блогер описал цены в супермаркетах Камчатки фразой «повергли в ступор»

Российский тревел-блогер побывал на Камчатке и описал цены в местных супермаркетах фразой «повергли в ступор». Об этом он написал в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, обычные продукты там стоят намного дороже, чем в Москве. К примеру, килограмм помидоров обойдется в 850–900 рублей (против 200-450 рублей в столице), огурцы — 700–800 рублей (250-350 рублей в столице), литр молока — 105-130 рублей (60-80 рублей в столице), питьевой йогурт — 130 рублей (50-60 рублей в столице), десять яиц категории С1 — 110 рублей (80-90 рублей в столице).

«Жизнь на Камчатке действительно дорогая. Высокие цены объясняются сложной логистикой — продукты везут издалека, и это сильно увеличивает их стоимость. При этом зарплаты здесь хоть и выше, чем во многих регионах, но не настолько, чтобы компенсировать такие цены», — заключил автор.

