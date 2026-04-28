Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 28 апреля 2026

Тревел-блогер описал цены в супермаркетах Камчатки фразой «повергли в ступор»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российский тревел-блогер побывал на Камчатке и описал цены в местных супермаркетах фразой «повергли в ступор». Об этом он написал в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, обычные продукты там стоят намного дороже, чем в Москве. К примеру, килограмм помидоров обойдется в 850–900 рублей (против 200-450 рублей в столице), огурцы — 700–800 рублей (250-350 рублей в столице), литр молока — 105-130 рублей (60-80 рублей в столице), питьевой йогурт — 130 рублей (50-60 рублей в столице), десять яиц категории С1 — 110 рублей (80-90 рублей в столице).

«Жизнь на Камчатке действительно дорогая. Высокие цены объясняются сложной логистикой — продукты везут издалека, и это сильно увеличивает их стоимость. При этом зарплаты здесь хоть и выше, чем во многих регионах, но не настолько, чтобы компенсировать такие цены», — заключил автор.

Ранее другой тревел-блогер побывал в селе на севере России и описал быт местных фразой «живут без воды и солнца». По его словам, жители Якутии приспособились к суровым зимам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok