Туск назвал освобожденного белоруса польским агентом

Один из освобожденных граждан Белоруссии является агентом спецслужб Польши. Об этом сообщил польский премьер-министр, передает Reuters.

«Пятеро заключенных были освобождены в обмен на пятерых граждан Белоруссии или России, в том числе польский священник Гжегож Гавел и неназванный белорусский гражданин, который, по словам Туска, сотрудничал с польскими спецслужбами», — утверждается в публикации.

По словам Туска, в Польшу в рамках обмена также прибыл журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что российского археолога Александра Бутягина, находившегося под арестом и угрозой экстрадиции на Украину, освободили в рамках обмена.