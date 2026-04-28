19:59, 28 апреля 2026

Туск назвал освобожденного белоруса польским агентом

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Один из освобожденных граждан Белоруссии является агентом спецслужб Польши. Об этом сообщил польский премьер-министр, передает Reuters.

«Пятеро заключенных были освобождены в обмен на пятерых граждан Белоруссии или России, в том числе польский священник Гжегож Гавел и неназванный белорусский гражданин, который, по словам Туска, сотрудничал с польскими спецслужбами», — утверждается в публикации.

По словам Туска, в Польшу в рамках обмена также прибыл журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что российского археолога Александра Бутягина, находившегося под арестом и угрозой экстрадиции на Украину, освободили в рамках обмена.

