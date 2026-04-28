Мема: Новые санкции ЕС не помогут Украине

Новые санкции Европейского союза (ЕС) против России ничем не помогут Украине. Так последствия нового пакета санкций оценил финский политик Армандо Мема в интервью РИА Новости.

«Что касается 20-го пакета санкций, моя позиция ясна: это не поможет разрешить прокси-войну против России на Украине. Учитывая войну в Иране и вытекающий из нее энергетический кризис, продолжение санкционной политики означает экономическое самоубийство для Европы», — сказал он.

Политик подчеркнул, что новые санкции только еще сильнее усилят напряженность в отношениях России и ЕС.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включен запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 нефтеперерабатывающих заводов из России и 16 зарубежных компаний.