19:57, 28 апреля 2026

В Госдуме отреагировали на освобождение Польшей археолога Бутягина

Лантратова: Освобождение Бутягина — выигрышный результат в сложной ситуации
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belteleradiocompany / Handout / Reuters

Освобождение Польшей российского археолога Александра Бутягина является выигрышным результатом в сложной международной ситуации. Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее Польша освободила в рамках обмена с Белоруссией российского археолога Александра Бутягина, которого должны были экстрадировать на Украину.

«Это показывает, что даже в сложных международных ситуациях возможно принимать решения, в которых приоритетом остаются права человека», — пояснила она.

По мнению депутата, в подобных обстоятельствах гарантии безопасности, доступ к защите, а также соблюдение правовых процедур имеют ключевое значение.

11 декабря 2025 года стало известно о задержании ученого. Его заключили под стражу в Польше на основании международного ордера на арест, выданного Киевом за «уничтожение культурного наследия» во время проведения археологических раскопок в Крыму.

