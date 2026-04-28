Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:40, 28 апреля 2026

В МИД России отреагировали на заявление Мерца об уступках Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Германии следует лучше изучить проблемы европейской безопасности, а не вкладывать в милитаризацию Украины последние ресурсы. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предположение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется признать утрату части территорий в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом передает РИА Новости.

По словам дипломата, жители Германии «подвергались очередному эксперименту и были втянуты в противостояние с Россией», в котором используют Украину как оружие.

«Нужно это гражданам Германии? А их просто никто не спрашивал. Сейчас оказывается, что все это привело к обрушению германской промышленности, экономики, науки, бизнеса. Наверное, посмотрели и, как говорится, прослезились», — заключила она.

Ранее Мерц предположил, что Украине придется пойти на территориальные уступки, которые он связал с перспективой вступления страны в Европейский союз (ЕС). Он также предостерег от ожиданий быстрого вступления, назвав нереалистичными сроки даже 2028 года. Он предложил промежуточный вариант — статус наблюдателя для Киева в институтах ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России отреагировали на заявление Мерца об уступках Украины

    В России призвали к удару «Орешником» по Одессе после атаки ВСУ на Туапсе

    Гоблин задал ровно один вопрос ругающим Россию людям

    Появились подробности о поисках пропавших в тайге Усольцевых

    Названо число не получающих терапию ВИЧ-пациентов в России

    Учитель две недели подглядывал за переодевающимися старшеклассницами

    Игры на PlayStation 5 перестанут работать без интернета

    В сети появились фото 91-летней Алисы Фрейндлих

    Москву накрыл бум на лопаты

    Смытого волной со скалы в Австралии туриста нашли бездыханным в море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok