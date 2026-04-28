В МИД России отреагировали на заявление Мерца об уступках Украины

Захарова прокомментировала слова Мерца о возможности Украины пойти на уступки

Германии следует лучше изучить проблемы европейской безопасности, а не вкладывать в милитаризацию Украины последние ресурсы. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предположение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется признать утрату части территорий в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом передает РИА Новости.

По словам дипломата, жители Германии «подвергались очередному эксперименту и были втянуты в противостояние с Россией», в котором используют Украину как оружие.

«Нужно это гражданам Германии? А их просто никто не спрашивал. Сейчас оказывается, что все это привело к обрушению германской промышленности, экономики, науки, бизнеса. Наверное, посмотрели и, как говорится, прослезились», — заключила она.

Ранее Мерц предположил, что Украине придется пойти на территориальные уступки, которые он связал с перспективой вступления страны в Европейский союз (ЕС). Он также предостерег от ожиданий быстрого вступления, назвав нереалистичными сроки даже 2028 года. Он предложил промежуточный вариант — статус наблюдателя для Киева в институтах ЕС.