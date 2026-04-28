04:09, 28 апреля 2026Мир

В покушении на Трампа разглядели последствия для Украины

Политолог Бортник: Покушение на Трампа сохранит негатив в отношении Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Покушение на президента США Дональда Трампа способно ударить по поддержке Украины. Последствия для Киева разглядел украинский политолог Руслан Бортник.

По его словам, американская пресса «пестрит» информацией о том, что стрелок симпатизировал Украине и отправлял деньги в поддержку ее армии.

«Я не думаю, что это радикально повлияет, конечно, на отношение Трампа к Украине, но сохранит высокий уровень скрытого негатива в отношении Украины», — сказал он.

Ранее стало известно, что стрелок перед нападением разослал членам семьи манифест с целями покушения. Он подчеркнул, что не готов терпеть, чтобы Трамп был «прощен за свои преступления», поэтому принял решение совершить покушение.

