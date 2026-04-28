Бывший СССР
14:24, 28 апреля 2026

В Раде признались в системном голоде солдат ВСУ

Безуглая: Голод солдат ВСУ на позициях является системной проблемой
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Голод украинских солдат на позициях является системной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Голод на позициях — системная проблема, а не частный случай!» — написала Безуглая.

Так она отреагировала на сообщение украинки Любови Лебедюк, которая опубликовала фото истощенного мужа-военного из 14-й бригады ВСУ.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинский президент Владимир Зеленский начал осознавать критичность положения ВСУ.

