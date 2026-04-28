Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:31, 28 апреля 2026

В России признали нежелательной украинскую компанию

ГП признала нежелательной организацию, занимающуюся расследованиями на СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Генеральная прокуратура (ГП) признала нежелательной организацию, занимающуюся расследованиями на СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, сотрудники организации «Медiйна iнiцiатива за права людини» занимаются расследованиями в контексте специальной военной операции (СВО), для этого они якобы регулярно посещают зону боевых действий для сбора доказательств.

К своим заслугам члены движения причисляют организацию международной конференции «Крым Глобал: Понимание Украины через Юг», целью которой было распространение информации об «оккупации полуострова, нарушении прав человека и политических преследованиях», запуск кампании Release Hostages в поддержку якобы незаконно удерживаемых украинских гражданских лиц, учреждение на Украине института военного омбудсмена и назначение на эту должность своего сооснователя и бывшего руководителя.

Также они активно взаимодействуют с МИД Украины, организациями Amnesty International Ltd и Human Rights Watch, Inc., деятельность этих двух компаний признана нежелательной на территории России.

Функционеры регулярно принимают участие в мероприятиях антироссийской направленности, распространяют в интернете недостоверную и дискредитирующую Россию информацию.

Ранее сообщалось, что в России признали нежелательной канадскую компанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok