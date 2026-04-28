В России признали нежелательной украинскую компанию

ГП признала нежелательной организацию, занимающуюся расследованиями на СВО

Генеральная прокуратура (ГП) признала нежелательной организацию, занимающуюся расследованиями на СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, сотрудники организации «Медiйна iнiцiатива за права людини» занимаются расследованиями в контексте специальной военной операции (СВО), для этого они якобы регулярно посещают зону боевых действий для сбора доказательств.

К своим заслугам члены движения причисляют организацию международной конференции «Крым Глобал: Понимание Украины через Юг», целью которой было распространение информации об «оккупации полуострова, нарушении прав человека и политических преследованиях», запуск кампании Release Hostages в поддержку якобы незаконно удерживаемых украинских гражданских лиц, учреждение на Украине института военного омбудсмена и назначение на эту должность своего сооснователя и бывшего руководителя.

Также они активно взаимодействуют с МИД Украины, организациями Amnesty International Ltd и Human Rights Watch, Inc., деятельность этих двух компаний признана нежелательной на территории России.

Функционеры регулярно принимают участие в мероприятиях антироссийской направленности, распространяют в интернете недостоверную и дискредитирующую Россию информацию.

Ранее сообщалось, что в России признали нежелательной канадскую компанию.