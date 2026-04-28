В России спрогнозировали затяжное снижение ключевой ставки

Зампред ВТБ Пьянов: ЦБ будет снижать ставку на 0,5 п.п. на ближайших заседаниях

На ближайших заседаниях по ключевой ставке руководство Центробанка (ЦБ) будет снижать планку на 50 базисных пунктов, тенденция смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) продлится до конца этого года. Такой прогноз дал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит ТАСС.

Каждое следующее заседание совета директоров регулятора, ожидает он, будет завершаться снижением ключевой ставки на 0,5 процентного пункта. Подобного прогноза в ВТБ придерживались еще в начале года. С тех пор, отметил Пьянов, факторы, способствующие затяжному смягчению ДКП, никуда не делись.

В пользу постепенного снижения ключевой ставки, отмечал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, говорит в том числе постепенное замедление темпов роста потребительских цен и инфляционных ожиданий граждан.

Показатели устойчивого роста цен на внутреннем рынке, поясняли в ЦБ, пока остаются в диапазоне 4-5 процентов в пересчете на год, а в целом в 2026-м их уровень опустится до 4,5-5,5 процента. Впрочем, сбрасывать со счетов влияние проинфляционных рисков не стоит, подчеркивала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Их рост обеспечили возможные изменения в бюджетной политике, которые в конечном счете могут привести к увеличению дефицита бюджета, а также война на Ближнем Востоке, повлекшая за собой блокировку Ормузского пролива и стремительное удорожание энергоресурсов. Все это может разогнать глобальную инфляцию, констатировала она.