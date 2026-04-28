В российском регионе пациент отделения кардиологии разбил голову медику

17:56, 28 апреля 2026Россия

В Челябинской области пациент кардиологического отделения разбил голову медику
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Челябинской области пациент кардиологического отделения областной клинической больницы №3 разбил голову медику. Об этом пишет 74.RU.

Как рассказала очевидица произошедшего, проходя мимо сотрудницы кардиологического отделения, мужчина ударил ее изо всех сил по голове, из-за чего та упала и разбила голову.

«Этого пациента скрутили, для этого понадобились четыре человека. А девочку увезли на первый этаж делать снимки, потому что голову разбила сильно», — вспомнила собеседница издания.

По словам свидетелей произошедшего, никакого конфликта между медиком и пациентом не было. Кроме того, одна из пациенток больницы заявила о том, что мужчина не впервые нападает на сотрудников медучреждения.

«Когда этот мужчина еще только поступил, он находился в отделении кратковременного содержания — там сначала определяют, что с человеком, И, говорят, что он, находясь еще в том отделении, пытался пнуть другую девочку, которая там работает», — обозначила россиянка.

В региональном Минздраве прокомментировали ситуацию, отметив, что пострадавшему врачу оказана медицинская помощь.

«О произошедшем проинформированы правоохранительные органы (...) Медицинская помощь пациенту продолжает оказываться в полном объеме», — пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области инвалид протезом разбил стекло в машине скорой и попытался напасть на медиков. После этого он попытался скрыться, но его догнали и задержали.

    Последние новости

    ОАЭ объявили о скором выходе из ОПЕК. Как это скажется на ценах на нефть и при чем тут Трамп?

    Путин призвал усилить проверки россиян на возможности к деторождению

    Бывшая российская фигуристка рассказала о подаренной квартире в Казахстане

    ЦБ понизил курс доллара в России

    Медведь получил две пули, поднялся и напал на охотника

    Два туриста с пистолетом и молотком ограбили ювелирный салон Таиланда из-за девушек

    Доктор Мясников предупредил о грозящей тремя неделями сидения «на горшке» ошибке

    В Англии пролились реки просекко

    В России появится новый бизнес-омбудсмен

    Ветеран Великой Отечественной войны пожаловался прокурору Москвы

    Все новости
