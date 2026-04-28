14:23, 28 апреля 2026

В сети обсудили внешность Педро Паскаля без усов

Мария Винар

Фото: Angel Delgado / Getty Images for Disney

Чилийско-американский актер Педро Паскаль появился на фестивале поп-культуры CCXP в Мехико и вызвал обсуждение в сети. Видео и комментарии опубликованы на странице новостного сайта Sensacine Mexico в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летний артист предстал на публике в черных штанах и серой оверсайз-футболке. Его внешний вид был дополнен цепочкой с фиолетовым кулоном.

Поклонники обратили внимание на то, что звезда «Материалистки» вновь появился на публике без усов. Многие из них отметили, что Паскаль без них выглядит странно. «Теперь он стал старше на 10 лет», «Я думала, что это Том Холланд», «Раньше я его любила за усы, но теперь все кончено», «Кто-нибудь, верните ему усы», «Он теперь не такой привлекательный, как раньше», — возмущались они.

В то же время были и те пользователи сети, которые обрадовались изменениям во внешности знаменитости: «Помолодел», «Чудесный мужчина», «Он все молодеет и молодеет», «Какой красивый», «Отлично смотрится без усов».

Впервые Педро Паскаль без усов появился на публике на красной дорожке «Оскара». Тогда актер также столкнулся с неоднозначной реакцией фанатов на новый образ.

