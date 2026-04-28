18:44, 28 апреля 2026

В сети появились фото 91-летней Алисы Фрейндлих из театра в Санкт-Петербурге
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В сети появились фото советской и российской актрисы Алисы Фрейндлих. Пост опубликован в Telegram-канале «Театральная вешалка».

91-летняя знаменитость посетила спектакль «Кабала святош» в Александринском театре в Санкт-Петербурге. За кулисами она встретилась с народным артистом России Николаем Цискаридзе.

Звезда предстала перед камерами в черном кожаном пиджаке и с повязанной на шее косынкой. Также она надела очки с затемненными линзами и подчеркнула губы розовой помадой.

Ранее в апреле фото 82-летней российской телеведущей Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети.

