В сети появились фото 91-летней Алисы Фрейндлих

В сети появились фото советской и российской актрисы Алисы Фрейндлих. Пост опубликован в Telegram-канале «Театральная вешалка».

91-летняя знаменитость посетила спектакль «Кабала святош» в Александринском театре в Санкт-Петербурге. За кулисами она встретилась с народным артистом России Николаем Цискаридзе.

Звезда предстала перед камерами в черном кожаном пиджаке и с повязанной на шее косынкой. Также она надела очки с затемненными линзами и подчеркнула губы розовой помадой.

