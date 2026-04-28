В США признали ограниченную эффективность систем ПРО

Берковиц: Системы ПРО США не могут обеспечить достаточную защиту

Американские системы противоракетной обороны (ПРО) не могут обеспечить достаточный уровень защиты. Такое признание сделал помощник министра войны Соединенных Штатов Марк Берковиц в ходе слушаний в профильном комитете сената.

«В настоящее время наша система противоракетной обороны ограничена, ее эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается», — высказался он.

Берковиц указал, что системы ПРО США обеспечивают минимальную защиту против гиперзвукового оружия, продвинутых крылатых ракет и массированных ударов баллистическими ракетами.

Ранее министр войны США Пит Хегсет сообщил, что частью разрабатываемой системы противоракетной обороны «Золотой купол» станут оружейные системы в космосе. Он уточнил, что речь идет о создании «революционного щита» из оружия и датчиков.