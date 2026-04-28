В Вене осквернили советское воинское захоронение

Неизвестные осквернили советское воинское захоронение на кладбище Герстхоф

Неизвестные осквернили советское воинское захоронение на кладбище Герстхоф в Вене. Об этом сообщило посольство России в Австрии в своем Telegram-канале.

По информации дипмиссии, неизвестные вандалы запачкали памятник павшим воинам краской.

«Особо циничным является то, что эта подлая выходка была совершена накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне. Незамедлительно поставили в известность об инциденте местные власти», — говорится в сообщении.

Посольство направило ноту в МИД Австрии с требованием установить все обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности, а также обеспечить неприкосновенность захоронения.

Ранее в Хельсинки неизвестные осквернили захоронение советских военнослужащих. Вандалы облили памятник красной краской.