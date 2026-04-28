Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:17, 28 апреля 2026

В выходе ОАЭ из ОПЕК увидели подтверждение одной тенденции

Эксперт Новик: Уход ОАЭ из ОПЕК подтверждает кризис наднациональных структур
Дмитрий Воронин

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о выходе из ОПЕК связано со структурными противоречиями внутри организации, влиянием геополитических факторов и изменением энергетической стратегии самой страны. Об этом эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик рассказал ТАСС.

«Страна последовательно инвестировала в расширение добычи и планировала выйти на 5-6 миллионов баррелей в сутки в ближайшие годы, однако соглашения ограничивали этот рост», — объяснил специалист.

В предпринятом ОАЭ шаге он видит подтверждение общемирового тренда на ослабление роли наднациональных структур, среди которых не только ООН, но и организаторы экономического взаимодействия. «В экзистенциальном кризисе пребывают ВТО и USMSA, парализованные ростом протекционизма и распространением преференциальных соглашений о свободной торговле, в том числе благодаря политике Дональда Трампа», — подчеркнул Новик.

Во вторник, 28 апреля, стало известно, что ОАЭ покинет организацию стран-экспортеров нефти уже с 1 мая. Министр энергетики Сухейль аль-Мазруи заявил, что это решение является политическим и было принято после тщательного анализа, который не включал консультаций ни с Саудовской Аравией, ни с какой-либо другой страной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok