12:23, 28 апреля 2026Моя страна

Величественный зверь погрелся на солнышке и показал язык на камеру

Новосибирский зоопарк показал видео с греющимся на солнце уссурийским медведем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Уссурийский белогрудый (гималайский) медведь погрелся на солнышке и показал язык на камеру. Кадры с животным опубликованы в Telegram-канале Новосибирского зоопарка имени Р.А.Шило.

Сотрудники учреждения рассказали, что видео было снято утром после пробуждения медведя. «Первые лучи солнца, свежий воздух и величественный зверь, встречающий новый день…» — прокомментировали ролик в зоопарке.

Новосибирский зоопарк — один из крупнейших в России. Он занимает площадь 65 гектаров, в нем содержится около 12 000 особей 790 видов.

Ранее были опубликованы редкие кадры из жизни снежных барсов. В Саяно-Шушенском заповеднике рассказали, что у самки ирбиса по кличке Муся подрастают сразу трое детенышей.

