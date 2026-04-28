Величественный зверь погрелся на солнышке и показал язык на камеру

Новосибирский зоопарк показал видео с греющимся на солнце уссурийским медведем

Уссурийский белогрудый (гималайский) медведь погрелся на солнышке и показал язык на камеру. Кадры с животным опубликованы в Telegram-канале Новосибирского зоопарка имени Р.А.Шило.

Сотрудники учреждения рассказали, что видео было снято утром после пробуждения медведя. «Первые лучи солнца, свежий воздух и величественный зверь, встречающий новый день…» — прокомментировали ролик в зоопарке.

Новосибирский зоопарк — один из крупнейших в России. Он занимает площадь 65 гектаров, в нем содержится около 12 000 особей 790 видов.

