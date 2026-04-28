14:35, 28 апреля 2026Интернет и СМИ

Владельца «Википедии» оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 3,5 миллиона рублей
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, владеющую электронной библиотекой «Википедия», на миллионы рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Организацию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, компания отказалась удалять запрещенную в России информацию. О каких сведениях идет речь, не уточнялось.

Размер штрафа для Wikimedia Foundation составил 3,5 миллиона рублей. Решение о взыскании суд принял 27 апреля.

В июле 2025 года владельца «Википедии» оштрафовали за нарушение той же статьи КоАП. Суд также назначил компании штраф в размере 3,5 миллиона рублей.

В июне 2025 года Wikimedia Foundation оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Суд назначил компании штраф в размере трех миллионов рублей.

