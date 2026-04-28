Власти раскрыли масштаб повреждений в элитном доме в российском городе после взрыва БПЛА

В Екатеринбурге 14 семей остались без квартир после взрыва БПЛА в элитном доме на улице Хохрякова. Такой масштаб повреждений раскрыли власти Свердловской области, передает портал Е1.ru.

Украинская атака на город произошла 25 апреля. Для обследования дома создали специальную комиссию. Всего в жилом комплексе 230 квартир, большинство людей вернулись в квартиры в день инцидента.

В правительстве Свердловской области разъяснили, что в 14 квартирах были выявлены значительные повреждения. Трем семьям было предоставлено временное жилье.

По последним данным, за помощью к врачам в день ЧП обратились девять человек. Одну из пациенток доставили в больницу из-за отравления продуктами горения, остальных осмотрели на месте. Пострадавшая находится в стабильном состоянии, заверили медики, ее готовят к выписке.

Украинский дрон врезался в жилую многоэтажку в Екатеринбурге утром 25 апреля. Из здания эвакуировали 50 человек. Информации о жертвах не поступало.