14:29, 28 апреля 2026Наука и техника

ВМФ России получит «Академика Макеева» для доставки ядерных ракет

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: страница «Вести Поморья (Официальная страница)» во Вконтакте

Северный флот Военно-морского флота (ВМФ) России получит морской транспорт вооружения проекта 20181 «Академик Макеев». Судно сможет доставлять ядерные ракеты, сообщили источники «Известий».

Сейчас «Академик Макеев» проходит завершающие испытания перед вводом в состав флота. Корабль, который стал вторым представителем проекта, войдет в состав ВМФ в этом году.

Новый морской транспорт заложили в 2015 году, но строительство затянулось из-за необходимости импортозамещения ключевых систем. В частности, для судна создали новые движительно-рулевые колонки. Конструкторы модернизировали проект с использованием российских систем и оборудования.

«Если на "Ковалеве" было много импортного, то "Макеев" полностью импортозамещен. И кран, и система управления, и система стабилизации — все наше, российское. "Академик Макеев" будет доставлять грузы, перегружать ракеты на подводные лодки», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков. Он подчеркнул, что транспорт проекта 20181 — это очень важное судно для морских стратегических ядерных сил.

Ранее в апреле источники «Известий» рассказали, что в Заполярье развернут новый вертолетный полк Северного флота. Формирование получит вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8.

