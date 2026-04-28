Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:55, 28 апреля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военный назвал удар Киева по НПЗ в Туапсе преступлением

Анастасия Бердникова
Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Киев бьет по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Туапсе, чтобы нанести неприемлемый ущерб российской энергетической системе, заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам военного эксперта, это та цель, которую президент Украины Владимир Зеленский артикулировал перед западными коллегами.

Удары по гражданской и критической инфраструктуре являются военным преступлением

Андрей Кошкинзаведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт

«Война — это самое большое несчастье, а бить по гражданским объектам недопустимо», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 28 апреля, беспилотники ВСУ снова нанесли удар по Туапсе. В результате падения обломков дрона на местном НПЗ вспыхнул пожар. При этом власти заявили о серьезном ЧП. По их данным, к тушению возгорания привлекли 164 человека, а также 46 единиц техники. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, начали эвакуировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok