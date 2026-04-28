Военный назвал удар Киева по НПЗ в Туапсе преступлением

Политолог Кошкин назвал удар ВСУ по НПЗ в Туапсе военным преступлением

Киев бьет по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Туапсе, чтобы нанести неприемлемый ущерб российской энергетической системе, заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам военного эксперта, это та цель, которую президент Украины Владимир Зеленский артикулировал перед западными коллегами.

Удары по гражданской и критической инфраструктуре являются военным преступлением Андрей Кошкин заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт

«Война — это самое большое несчастье, а бить по гражданским объектам недопустимо», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 28 апреля, беспилотники ВСУ снова нанесли удар по Туапсе. В результате падения обломков дрона на местном НПЗ вспыхнул пожар. При этом власти заявили о серьезном ЧП. По их данным, к тушению возгорания привлекли 164 человека, а также 46 единиц техники. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, начали эвакуировать.