19:07, 28 апреля 2026Наука и техника

Воздушный бой FPV-дронов исключили

Командир Сокол: Воздушный бой между FPV-дронами практически исключен
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Воздушный бой между FPV-дронами практически исключен, сказал ТАСС начальник противовоздушной обороны (ПВО) 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Сокол.

По его словам, FPV-дрон сбивается постами пунктов воздушного наблюдения. «FPV-дрон против FPV-дрона — воздушный бой почти нереальный. На таких скоростях ты его просто не заметишь, ну и камеры плюс не позволяют», — заметил военнослужащий.

Сокол добавил, что для перехвата беспилотников самолетного типа применяется контрбатарейная борьба с использованием радиолокационных станций.

Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Ранее агентство со ссылкой на патент к изобретению сообщило, что в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого придумали систему увеличения дальности полета дронов-камикадзе, предполагающую последовательный сброс беспилотником химических источников тока по мере израсходования ими заряда, что снижает массу и увеличивает дальность полета дрона-камикадзе.

