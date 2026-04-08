В России придумали систему увеличения дальности полета дронов-камикадзе

В академии РВСН придумали систему увеличения дальности полета дронов-камикадзе

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого придумали систему увеличения дальности полета дронов-камикадзе. Об этом со ссылкой на патент к изобретению сообщает ТАСС.

Система предполагает последовательный сброс беспилотником химических источников тока по мере израсходования ими заряда, что снижает массу дрона-камикадзе и увеличивает его дальность полета.

