09:27, 8 апреля 2026

В России придумали систему увеличения дальности полета дронов-камикадзе

Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого придумали систему увеличения дальности полета дронов-камикадзе. Об этом со ссылкой на патент к изобретению сообщает ТАСС.

Система предполагает последовательный сброс беспилотником химических источников тока по мере израсходования ими заряда, что снижает массу дрона-камикадзе и увеличивает его дальность полета.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что необычный FPV-дрон, который оснастили крылом, заметили в зоне специальной военной операции (СВО).

Также в апреле агентство со ссылкой на российские силовые структуры рассказало, что в зоне СВО испытывают ночные перехватчики FPV-дронов, работающие по принципу «навел и забыл».

