ВСУ перебросили боевиков «Азова» под Сумы для поднятия мотивации солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают боевиков националистов из 3-й отдельной бригады специального назначения «Азов» («Азов» запрещен в России как террористическая организация) для поднятия мотивации солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Родственники украинских военнослужащих сообщают, что для повышения мотивации солдат ВСУ на сумском направлении командование перебрасывает на этот участок фронта националистов из 3-й отдельной бригады специального назначения», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что часть переброшенной группы уже уничтожена российскими бойцами группировки войск «Север».

Ранее стало известно о существенных потерях ВСУ в боях в Сумской области. 27 апреля Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Таратутино.