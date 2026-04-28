09:19, 28 апреля 2026

ВСУ перебросили боевиков «Азова» в Сумскую область

ВСУ перебросили боевиков «Азова» под Сумы для поднятия мотивации солдат
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают боевиков националистов из 3-й отдельной бригады специального назначения «Азов» («Азов» запрещен в России как террористическая организация) для поднятия мотивации солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Родственники украинских военнослужащих сообщают, что для повышения мотивации солдат ВСУ на сумском направлении командование перебрасывает на этот участок фронта националистов из 3-й отдельной бригады специального назначения», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что часть переброшенной группы уже уничтожена российскими бойцами группировки войск «Север».

Ранее стало известно о существенных потерях ВСУ в боях в Сумской области. 27 апреля Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Таратутино.

