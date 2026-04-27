12:01, 27 апреля 2026Бывший СССР

ВС России взяли еще один населенный пункт в Сумской области

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что штурмовые подразделения российской группировки войск «Север» выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Таратутино и установили над ним контроль. Также стало известно, что 26 апреля украинские бойцы предпринимали безуспешную попытку контратаковать на данном участке фронта. Российские военные уничтожили живую силу противника.

«Освобождение села способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Устойчивый контроль над населенным пунктом также позволит нашим войскам оперативно вскрывать и уничтожать вражескую военную технику на стратегически важном участке трассы Р-45 Сумы — Краснополье — Богодухов», — говорится в публикации.

