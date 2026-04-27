16:11, 27 апреля 2026

Стало известно о существенных потерях ВСУ в боях в Сумской области

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери в боях за Таратутино в Сумской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, сообщает ТАСС.

«Штурмовые подразделения 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Север" в ходе ожесточенных боев выбили националистов 425-го отдельного штурмового полка и 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ из села Таратутино Краснопольского района», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, продвижение российских войск на данном участке фронта позволит им контролировать стратегически важный отрезок трассы Сумы — Краснополье — Богодухов и уничтожать на нем технику ВСУ.

О взятии под контроль Таратутино Вооруженными силами (ВС) России стало известно 27 апреля. Минобороны вместе с тем сообщило о переходе под контроль российских военных села Ильичовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

