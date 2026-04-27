Мирошник: Запад совершает попытки создания «дипломатической крыши» для Украины

Западные спонсоры Киева стремятся создать для него определенную «дипломатическую крышу». На мировой арене союзники Украины блокируют любые возможности расследования преступлений Киева и привлечения страны к ответственности, о чем в интервью информационной службе «Вести» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Как отметил дипломат, десятки стран делают все для того, чтобы выносимые Россией на международный трибунал факты преступлений Киева «максимально блокировались и не подвергали Украину этому давлению».

В этой связи видны попытки создания «дипломатической крыши» над украинским государством, которая в большой степени зависима от содержания западников, пояснил Мирошник.

«На начальном этапе необходимо донести правду, чему тоже очень сильно препятствуют западники на тех площадках, где они доминируют», — указал он.

Ранее Родион Мирошник заявил, что Италия активно поставляет оружие Украине и поддерживает ее. По словам посла, Рим поставлял Киеву зенитные самоходные установки, которые применялись в Курской области.