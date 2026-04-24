Мирошник: Италия активно поставляет оружие Украине и поддерживает ее

Италия активно поставляет вооружение и осуществляет поддержку Украины, при этом итальянский парламент неоднократно подчеркивал, что не намерен раскрывать данные о количестве поставок Киеву. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Италия достаточно активный игрок, связанный с поставками и оказанием помощи украинской стороне. На уровне итальянского парламента часто заявляется о том, что он не будет раскрывать цифры и данные о том количестве, которое итальянская сторона поставляет для продолжения кровопролития на этой территории», — отметил он.

По словам Мирошника, Италия поставляла Украине зенитные самоходные установки, которые применялись в Курской области.

Ранее Родион Мирошник заявил, что Киев открыто издевается над жителями прифронтовых районов, вводя режим принудительной эвакуации и проводя «тотальную зачистку» территорий. По его словам, государство пренебрегает правами человека не только жителей российских территорий, но и тех, кто остается гражданами Украины.