13:05, 24 апреля 2026Мир

Мирошник: Италия активно поставляет оружие Украине и поддерживает ее
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Италия активно поставляет вооружение и осуществляет поддержку Украины, при этом итальянский парламент неоднократно подчеркивал, что не намерен раскрывать данные о количестве поставок Киеву. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Италия достаточно активный игрок, связанный с поставками и оказанием помощи украинской стороне. На уровне итальянского парламента часто заявляется о том, что он не будет раскрывать цифры и данные о том количестве, которое итальянская сторона поставляет для продолжения кровопролития на этой территории», — отметил он.

По словам Мирошника, Италия поставляла Украине зенитные самоходные установки, которые применялись в Курской области.

Ранее Родион Мирошник заявил, что Киев открыто издевается над жителями прифронтовых районов, вводя режим принудительной эвакуации и проводя «тотальную зачистку» территорий. По его словам, государство пренебрегает правами человека не только жителей российских территорий, но и тех, кто остается гражданами Украины.

    Последние новости

    «Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России

    Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

    Трамп оценил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

    Голикова заявила об «омолаживании» одной болезни в России

    В России призвали использовать кукурузники против дронов

    Яхта экс-депутата КПРФ за 17,9 миллиона рублей затонула в Волге и попала на видео

    Дачников предупредили о новой мошеннической схеме

    Беспилотную опасность объявили в Чечне

    Хищения при строительстве Нахимовского училища достигли 300 миллионов рублей

    Глава МИД Ирана провел переговоры с Пакистаном о перемирии с США

    Все новости
