Зумеров предупредили о рисках из-за увлечения микропенсиями

Ventra Go: Тренд на микропенсии среди зумеров стал нести больше рисков в 2026-м

Популярный у зумеров тренд на микропенсии несет в себе риски в условиях 2026 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова.

«Микропенсиями» называют модель работы, распространенную среди представителей поколения Z. Через несколько месяцев или лет интенсивного труда они берут длительный перерыв для отдыха, саморазвития и путешествий, а живут в это время на свои накопления. Продолжительность такого периода длится от нескольких месяцев до полугода (иногда даже года). «В отличие от саббатикала, где за сотрудником сохраняется его должность в компании, этот формат не гарантирует денежных поступлений и возвращения на прежнее место», — заметила Ларионова.

Данная схема нравится зумерам из-за возможности управлять своим временем. Согласно исследованию Ventra Go!, лишь 17 процентов молодых россиян (в возрасте от 18 до 28 лет) готовы работать «с девяти до шести». Большая часть же предпочитает гибридный и проектный форматы. Доход, удаленка, самореализация и баланс для молодежи важнее карьерного роста, отметила спикер. Все меньше специалистов верят в традиционный подход, основанный только на должности, офисной дисциплине и длительном стаже.

Но в 2026-м этот формат несет в себе большие риски, чем один-два года назад, предупреждают в компании. В качестве аргумента приводятся данные hh.ru: индекс конкуренции среди соискателей в марте вырос уже до 11,4 пункта, тогда как высоким считается уровень выше 7,9. Вакансий в это же время стало меньше на 27 процентов год к году, а количество резюме выросло на 41 процент.

Важно не романтизировать микропенсии, обратила внимание Ларионова. Выбор такого подхода оправдан только в том случае, если у молодого человека есть профессия, позволяющая работать на удаленке (полностью или частично) и какой-то востребованный навык. Также нужно иметь опыт работы в гибких форматах и возможность быстро монетизировать свою квалификацию. Без этого пауза в короткие сроки перестает быть осознанной передышкой и приводит к финансовому разрыву, что устроит не всех.

Выходом может стать подработка, отметила спикер. По данным компании Ventra. Go!, опыт допзаработка есть у 87 процентов россиян. Из них 55 процентов подрабатывают сейчас, а 32 процента воспринимают ее как постоянный дополнительный доход. Подработка может поддерживать финансовую устойчивость в тот момент, когда человек берет паузу, учится, переосмысливает следующий шаг или меняет профессиональный вектор, резюмировала представитель компании.

О набирающем популярность тренде на микропенсии сообщалось еще в августе прошлого года. Выбор такого подхода к занятости особенно объясним в сферах с высокой физической и эмоциональной нагрузкой, отмечала тогда HR-директор сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Юлия Ряжеская. Например, в общепите стресс и выгорание довольно быстро накапливаются, и после полугода или года работы зумерам требуется иногда несколько месяцев, чтобы полностью восстановиться. Далеко не всегда после этого они возвращаются в прежнюю сферу: какая-то часть тестирует новые направления, должности, в поисках «того самого» дела.