Апрель 2026 года оказался претендентом на метеорекорд

Синоптик Макарова: Апрель 2026 года может войти в тройку самых влажных в истории

Текущий апрель становится претендентом на рекорд по объему осадков. Об этом агентству ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По данным синоптика, апрель 2026 года может войти в тройку самых влажных за всю историю метеонаблюдений. Так, на 29 апреля объем выпавших осадков составляет 90 миллиметров. Месячная норма при этом составляет 37 миллиметров — таким образом, норматив уже превышен почти в 2,5 раза.

На сегодняшний день тройка лидеров представлена 1986, 1903 и 2021 годами. В 1986-м объем выпавших осадков достиг 98 миллиметров, в 1903-м — 97 миллиметров. В апреле 2021 года метеорологи зафиксировали 91 миллиметр осадков. Заняв его место, апрель 2026-го может получить и звание самого влажного в XXI веке.

Прошедший март оказался для Москвы самым теплым за всю метеоисторию. Среднемесячная температура в столице достигла плюс 4,7 градуса, опередив климатическую норму на 5,5 градуса. Подобных показателей синоптики не фиксировали с 2007 года.