Британия ответила на высылку сотрудника посольства в России

МИД Великобритании лишил российского дипломата аккредитации

МИД Великобритании лишил российского дипломата аккредитации в ответ на высылку сотрудника своего посольства в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

«Мы вызвали посла России [в Британии Андрея Келина], чтобы уведомить его о принятии ответной меры — лишении аккредитации российского дипломата», — сообщили в МИД.

Британское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что эта мера была принята в ответ на высылку сотрудника британского посольства в Москве, у которого ФСБ выявила признаки разведывательной деятельности.

В конце марта сотрудники ФСБ России выявили британского шпиона в посольстве в Москве, который вел разведывательно-подрывную деятельность. Британец также проводил неофициальные встречи с российскими экспертами в области экономики с целью сбора чувствительной информации, угрожающей безопасности России.