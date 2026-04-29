13:03, 29 апреля 2026Спорт

Букмекеры оценили шансы команды Малкина продолжить борьбу за Кубок Стэнли

Аналитики считают, что шансы «Питтсбурга» на проход «Филадельфии» резко выросли
Владислав Уткин
Фото: Mark Alberti-Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы команды российского нападающего Евгения Малкина продолжить борьбу за Кубок Стэнли. Об этом сообщает Betonmobile.

«Питтсбург» проигрывал «Филадельфии» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-3. Однако после этого хоккеисты «Пингвинз» сумели выиграть два матча и сократить отставание до минимума. В связи с этим аналитики считают, что шансы команды на проход в следующий раунд резко выросли.

Ставки на победу «Питтсбурга» в серии принимаются с коэффициентом 3,50, в то время как раньше он составлял 11,00. В свою очередь, котировки на проход «Филадельфии» возросли с 1,03 до 1,30.

Шестой матч в серии этих команд пройдет 30 апреля. Игра начнется в 02:30 по московскому времени.

Ранее эксперты оценили возможную будущую зарплату Малкина, чей контракт с клубом заканчивается в этом году. По словам эксперта по Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Дэвида Паньотты, 39-летний россиянин может рассчитывать на годичный контракт с зарплатой пять миллионов долларов. Сейчас он зарабатывает 6,1 миллиона за сезон.

