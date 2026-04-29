Букмекеры оценили шансы команды Малкина продолжить борьбу за Кубок Стэнли

Аналитики считают, что шансы «Питтсбурга» на проход «Филадельфии» резко выросли

Букмекеры оценили шансы команды российского нападающего Евгения Малкина продолжить борьбу за Кубок Стэнли. Об этом сообщает Betonmobile.

«Питтсбург» проигрывал «Филадельфии» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-3. Однако после этого хоккеисты «Пингвинз» сумели выиграть два матча и сократить отставание до минимума. В связи с этим аналитики считают, что шансы команды на проход в следующий раунд резко выросли.

Ставки на победу «Питтсбурга» в серии принимаются с коэффициентом 3,50, в то время как раньше он составлял 11,00. В свою очередь, котировки на проход «Филадельфии» возросли с 1,03 до 1,30.

Шестой матч в серии этих команд пройдет 30 апреля. Игра начнется в 02:30 по московскому времени.

Ранее эксперты оценили возможную будущую зарплату Малкина, чей контракт с клубом заканчивается в этом году. По словам эксперта по Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Дэвида Паньотты, 39-летний россиянин может рассчитывать на годичный контракт с зарплатой пять миллионов долларов. Сейчас он зарабатывает 6,1 миллиона за сезон.