05:12, 29 апреля 2026

Два европейских лидера призывали Украину к капитуляции

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и бывший канцлер Германии Олаф Шольц в первые дни специальной военной операции сомневались в способности Украины продержаться более нескольких дней и призывали Киев к капитуляции. Об этом пишут немецкие журналисты Оливер Шрём и Ульрих Тиле в книге «Подрыв», передает РИА Новости.

Как следует из книги, украинский лидер Владимир Зеленский в 2022 году жаловался бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому на звонки европейских лидеров с подобными призывами. «Матеуш, ты не мог бы сказать этим двум типам, чтобы они перестали призывать меня к капитуляции?» — цитируют авторы слова Зеленского.

Моравецкий, в свою очередь, выражал недовольство тем, что Шольц открыто игнорировал вопросы поставок оружия на Украину, вместо этого акцентируя внимание на выбросах углекислого газа. На просьбу польского премьера сосредоточиться на конфликте Шольц, по данным издания, лишь спрашивал, сколько дней украинцы «смогут продержаться».

Окружение бывшего канцлера эти сведения отрицает. Руководитель бюро Шольца заявила в ответе на запрос авторов, что «ни в какой момент господин Шольц не призывал» к капитуляции. Журналисты, однако, настаивают на достоверности информации, полученной от надежных источников, включая глав государств.

Кроме того, утверждается, что Шольц и Макрон раздраженно реагировали на предложения ускорить и увеличить поставки тяжелых вооружений на Украину, а также повышали голос при обсуждении.

    Последние новости

    «Черный нал». Зеленского заподозрили в перевозке секретного груза двум странам на неизвестном VIP-самолете

    Машины одной отечественной марки оказались не нужны россиянам

    Названы типичные проблемы седана Geely

    Россиянка описала цены в Стамбуле фразой «лучше эти деньги потратить на отдых у моря»

    На Западе рассказали о серьезной угрозе власти Зеленского

    Слуцкий призвал вернуть государству незаконно приватизированные детские лагеря

    Женщина пожаловалась на слишком быстрые оргазмы и обратилась за советом

    Женщина спаслась от похитителя при помощи простой уловки

    Мотивы создания аналога НАТО с участием Украины раскрыли

    Два европейских лидера призывали Украину к капитуляции

    Все новости
