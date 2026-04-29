13:30, 29 апреля 2026

Samsung изменит одну особенность своих смартфонов

Samsung впервые за много лет изменит дизайн камеры своих смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung серьезно поменяет дизайн камеры будущих смартфонов. Об этом сообщает издание GizmoСhina со ссылкой на известного инсайдера под ником yeux1122.

Журналисты медиа отметили, что Samsung годами не меняет дизайн камер своих смартфонов. Практически все модели имеют основную камеру, ориентированную вертикально. Однако в 2027 году гаджеты бренда получат новый дизайн из-за серьезных изменений в конструкции аппаратов.

Инсайдеру yeux1122 стало известно, что в телефоны серии Galaxy S27 решили установить встроенные магниты. Они будут как способствовать работе быстрой беспроводной зарядки, так и удерживать различные аксессуары — чехлы, внешние накопители и так далее. По информации специалиста, расположенная вертикально камера будет мешать встроенным магнитам, поэтому компоновку объективов пересмотрят.

В материале говорится, что магнитная зарядка обычно представлена в виде большого кольца, спрятанного под корпусом. Как раз ориентированная вертикально камера в нынешнем исполнении помешает размещению магнитов. Журналисты полагают, что Samsung может выбрать ориентированную горизонтально камеру — например, как в Apple iPhone.

В конце апреля в Samsung заявили, что вертикально ориентированная камера является главной особенностью смартфонов бренда. По словам вице-президента корпорации Ли Иль-хван, также визитной карточкой фирменных устройств стали закругленные углы.

    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы.

    В МИД России поблагодарили корейцев за защиту Курской области

    Подростки напали на российскую семью

    С россиянином расправились в лесу ради квартиры

    Молодых россиян назвали начальниками искусственного интеллекта

    В Windows 11 нашли скрытые функции

    В Пермском крае проверят безопасность воздуха после атаки БПЛА

    Россиянка раскрыла неожиданные минусы пластики носа

    Россиян предупредили о риске попасть под суд из-за ЖКУ

    Все новости
