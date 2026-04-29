09:54, 29 апреля 2026Культура

Газманов раскрыл детали своего райдера

Олег Газманов признался, что не включает в райдер черную икру
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Народный артист России Олег Газманов рассказал, что в его райдере отсутствуют особые условия по еде в гримерке. Его слова приводит издание «7 Дней».

Певец пояснил, что для него важнее комфорт — качество автомобиля, отеля и концертной аппаратуры. «А зачем мне черная икра? У меня обычный райдер: хорошая машина, перекус на площадке, хорошая аппаратура и комфортная гостиница. Без выпендрежа», — признался Газманов.

По словам артиста, многим молодым коллегам присущ пафос, которого у него никогда не было. Газманов отметил, что нескромные запросы музыкантов уменьшают их же гонорар: стоимость вычитают из суммы по проданным билетам, а оставшаяся часть достается исполнителю.

Ранее певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, назвал березовый сок обязательным пунктом своего бытового райдера. До этого он сообщил, что в райдер также входит портрет президента России Владимира Путина.

